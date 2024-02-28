Обедкин Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обедкин Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обкдкина Вера Павловна

Мать ребёнка: Обедкина Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
24.10.1931

Сын: Обедкин Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Обедкина Пелагея Степановна

Смерть
Неизвестно

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