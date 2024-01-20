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Харченко Савелий Иванович

Место рождения

с. Константиноградовка

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

02.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Харченко Иван

Мать: Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Юрий

Мать ребёнка: Харченко (Семенова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Харченко (Харченко) Валентина

Мать ребёнка: Харченко (Семенова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
04.06.1931

Дочь: Харченко (Харченко) Лариса

Мать ребёнка: Харченко (Семенова) Мария Константиновна

Смерть
02.08.1944
Похороны
Неизвестно

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