Харченко Савелий Иванович
Место рожденияс. Константиноградовка
Дата рожденияОколо 1894
Дата смерти02.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Харченко Иван
Мать: Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харченко Юрий
Мать ребёнка: Харченко (Семенова) Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Харченко (Харченко) Валентина
Мать ребёнка: Харченко (Семенова) Мария Константиновна
Рождение ребёнка
04.06.1931
Дочь: Харченко (Харченко) Лариса
Мать ребёнка: Харченко (Семенова) Мария Константиновна
Смерть
02.08.1944
Похороны
Неизвестно