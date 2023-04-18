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Добарская Татьяна Михайловна
Добарская Татьяна Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.09.1959
Пол
Женский
Отец
Добарский Михаил Васильевич
1927 г.р.
Мать
Добарская (Варич) Мария (Матрена) Степановна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1959
Отец:
Добарский Михаил Васильевич
Мать:
Добарская Мария Степановна
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