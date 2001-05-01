Дидун Остап Теофилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1920
Дата смерти?.05.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дидун (Мясоедова) Мария Константиновна
Рождение ребёнка
Около 11.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дидун (Мясоедова) Мария Константиновна
Смерть
?.05.2001