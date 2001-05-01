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Дидун Остап Теофилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1920

Дата смерти

?.05.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дидун (Мясоедова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
Около 11.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дидун (Мясоедова) Мария Константиновна

Смерть
?.05.2001

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