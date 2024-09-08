Афанаскин Николай Семенович
Место рожденияРязанская обл, Чучковский р-н, Старо-Пластиково
Дата рождения16.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1945
Образование
Неизвестно
Начальная школа
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Старшая школа
Военная служба
С ?.12.1964 по ?.12.1967
Бракосочетание
1969
Рождение ребёнка
27.08.1970
Сын: Афанаскин Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Афанаскина (Кузнецова) Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
30.05.1977
Сын: Афанаскин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Афанаскина (Кузнецова) Тамара Васильевна