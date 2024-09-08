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Афанаскин Николай Семенович

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Место рождения

Рязанская обл, Чучковский р-н, Старо-Пластиково

Дата рождения

16.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1945

Отец: Афанаскин Семен Григорьевич

Мать: Афанаскина (Липатцева) Мария Акимовна

Образование
Неизвестно
Начальная школа
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Старшая школа
Военная служба
С ?.12.1964 по ?.12.1967
Бракосочетание
1969

Жена: Афанаскина (Кузнецова) Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
27.08.1970

Сын: Афанаскин Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Афанаскина (Кузнецова) Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
30.05.1977

Сын: Афанаскин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Афанаскина (Кузнецова) Тамара Васильевна

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