Голованова Галина Борисовна
Место рождения
Дата рождения05.04.1949
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1949
Рождение ребёнка
08.05.1971
Дочь: Шаталова Наталья Олеговна
Отец ребёнка: Голованов Олег Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1977
Сын: Голованов Василий Олегович
Отец ребёнка: Голованов Олег Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1980
Сын: Голованов Кирилл Олегович
Отец ребёнка: Голованов Олег Васильевич
Рождение ребёнка
15.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голованов Олег Васильевич