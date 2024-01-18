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Голованова Галина Борисовна

Место рождения

Шатура, Шатура, Московская область

Дата рождения

05.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1949

Отец: Прохоров Борис Владимирович

Мать: Прохорова Мария Федоровна

Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1971

Дочь: Шаталова Наталья Олеговна

Отец ребёнка: Голованов Олег Васильевич

Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1977

Сын: Голованов Василий Олегович

Отец ребёнка: Голованов Олег Васильевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.02.1980

Сын: Голованов Кирилл Олегович

Отец ребёнка: Голованов Олег Васильевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голованов Олег Васильевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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