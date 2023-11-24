Менышева (Гусева) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.02.1911 Апухлицы крестьянин Михаил Иванович Болотьково крестьянская девица Анна Павловна Гусева по жениху Апухлицы кр... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1911 ст.
Дочь: Менышева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Менышев Михаил Иванович
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.10.1911 Апухлицы Анастасия Михайловна Менышева Апухлицы отец крестьянин Михаил Иванович Менышев Апухлицы мать крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно