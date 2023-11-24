Менышева (Гусева) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менышева (Гусева) Анна Павловна

Место рождения

Болотьково, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Болотьково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1911 ст.

Муж: Менышев Михаил Иванович

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.02.1911 Апухлицы крестьянин Михаил Иванович Болотьково крестьянская девица Анна Павловна Гусева по жениху Апухлицы кр... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1911 ст.

Дочь: Менышева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Менышев Михаил Иванович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.10.1911 Апухлицы Анастасия Михайловна Менышева Апухлицы отец крестьянин Михаил Иванович Менышев Апухлицы мать крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно

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