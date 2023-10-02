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Горохова Таисия Петровна
Горохова Таисия Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2018
Пол
Женский
Отец
Горохов Петр
Мать
Новицкая Лилия Валентиновна
1997 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2018
Отец:
Горохов Петр
Мать:
Новицкая Лилия Валентиновна
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