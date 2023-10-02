Горохова Таисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Таисия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2018

Отец: Горохов Петр

Мать: Новицкая Лилия Валентиновна

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