Тышлек Харлампий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиОколо 1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Тышлек Николай Юрьевич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАДО,Ф - 131-1-65, р/м-1816г.,зап.-96
Смерть
Около 1831
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Старый Керменчик