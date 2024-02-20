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Тышлек Харлампий Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Около 1831

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Тышлек Николай Юрьевич

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАДО,Ф - 131-1-65, р/м-1816г.,зап.-96
Смерть
Около 1831
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
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