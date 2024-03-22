Ионов Федор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
18.11.1924
Сын: Ионов Иван Федорович
Мать ребёнка: Ионова Анастасия Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно