Ионов Федор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионов Федор Ефимович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1924

Сын: Ионов Иван Федорович

Мать ребёнка: Ионова Анастасия Андрияновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионова Анастасия Андрияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионова Анастасия Андрияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионова Анастасия Андрияновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова Анастасия Андрияновна

Смерть
Неизвестно
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