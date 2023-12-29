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Садовников Егор Андриянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Садовникова) Мария Егорова

Мать ребёнка: Садовникова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Садовников Прокофий Егоров

Мать ребёнка: Садовникова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Садовникова) Марья Егорова

Мать ребёнка: Садовникова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Садовникова) Федосья Егорова

Мать ребёнка: Садовникова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Денисова (Садовникова) Катерина Егорова

Мать ребёнка: Садовникова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Садовников Иван Егоров

Мать ребёнка: Садовникова Анна Петрова

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