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Любимов Алексей Яковлевич

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Место рождения

Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

19.02.1922

Дата смерти

22.12.1983

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1922

Отец: Любимов Яков Прокопьевич

Мать: Любимова Александра Ивановна

Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
21.11.1947

Жена: Любимова Нина Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
19.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любимова Нина Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любимова Нина Александровна

Смерть
22.12.1983
Пермь, Пермский, Пермский край
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