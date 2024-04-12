Любимов Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения19.02.1922
Дата смерти22.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1922
Бракосочетание
21.11.1947
Рождение ребёнка
19.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любимова Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любимова Нина Александровна
Смерть
22.12.1983