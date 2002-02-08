Макаров Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения06.08.1938
Дата смерти08.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938
Отец: Макаров Петр Иванович
Мать: Макарова Надежда
Бракосочетание
18.08.1956
Касли, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Галина Васильевна
Смерть
08.02.2002
Озерск, Озерский, Челябинская область