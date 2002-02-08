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Макаров Александр Петрович

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Место рождения

Кожакуль, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

06.08.1938

Дата смерти

08.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Около 1912 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938

Отец: Макаров Петр Иванович

Мать: Макарова Надежда

Кожакуль, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
18.08.1956

Жена: Макарова Галина Васильевна

Касли, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Галина Васильевна

Смерть
08.02.2002
Озерск, Озерский, Челябинская область

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