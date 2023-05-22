Баранов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения07.05.1884 ст.
Дата смерти18.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1884 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баранова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1910 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баранова Елена Ивановна
Смерть
18.01.1963