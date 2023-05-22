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Баранов Николай Иванович

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Место рождения

Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

07.05.1884 ст.

Дата смерти

18.01.1963

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1884 ст.

Отец: Баранов Иван Захарович

Мать: Баранова (Зоммер) Анна Карловна

Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Елена Ивановна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Елена Ивановна

Смерть
18.01.1963
Курган, город Курган, Курганская область

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