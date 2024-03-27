Бибирауфа Гибадулла Рахманкул Улынын Кызы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения25.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1888
Отец: Гибадулла Рахманкул Улы
Мать: Минлесафа Фахрутдин Кызы
Бракосочетание
15.05.1908
Муж: Минулла Исмагил Улы
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Минуллин) Райхана
Отец ребёнка: Минулла Исмагил Улы
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Минуллин) Рабига
Отец ребёнка: Минулла Исмагил Улы
Рождение ребёнка
14.02.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минулла Исмагил Улы
Смерть
Неизвестно