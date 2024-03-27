Бибирауфа Гибадулла Рахманкул Улынын Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибирауфа Гибадулла Рахманкул Улынын Кызы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

25.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

Муж

1882 г.р.

Дети

1912 г.р.
1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1888

Отец: Гибадулла Рахманкул Улы

Мать: Минлесафа Фахрутдин Кызы

Бракосочетание
15.05.1908

Муж: Минулла Исмагил Улы

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Минуллин) Райхана

Отец ребёнка: Минулла Исмагил Улы

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Минуллин) Рабига

Отец ребёнка: Минулла Исмагил Улы

Рождение ребёнка
14.02.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минулла Исмагил Улы

Смерть
Неизвестно

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