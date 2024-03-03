Гладышев Алексей Поликарпович
Место рожденияЧитинская область, Тыгдинский район
Дата рождения1908
Дата смерти31.01.1943
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Читинская область, Тыгдинский район
Рождение ребёнка
01.06.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гладышева Наталья Павловна
Рождение ребёнка
30.03.1934
Сын: Гладышев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Гладышева Наталья Павловна
Смерть
31.01.1943
Ленинградская область, Мгинский район, пгт. Синявино (старое название - Рабочий поселок №2))
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
братской захоронение п. Синявино