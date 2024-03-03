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Гладышев Алексей Поликарпович

Место рождения

Читинская область, Тыгдинский район

Дата рождения

1908

Дата смерти

31.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Гладышев Поликарп Титович

Мать: Гладышева Александра (Антонина) Алексеевна

Читинская область, Тыгдинский район
Рождение ребёнка
01.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладышева Наталья Павловна

Рождение ребёнка
30.03.1934

Сын: Гладышев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Гладышева Наталья Павловна

Смерть
31.01.1943
Ленинградская область, Мгинский район, пгт. Синявино (старое название - Рабочий поселок №2))
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
братской захоронение п. Синявино
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