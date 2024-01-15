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Женский

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Не указан

Мать

Не указана

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отроков Матвей Иванов

Отец ребёнка: Отроков Иван

Рождение ребёнка
1785

Сын: Отроков Пётр Иванов

Отец ребёнка: Отроков Иван

Рождение ребёнка
1790

Сын: Отроков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Отроков Иван

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

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