Mülhbach Marie
Место рождения
Дата рождения05.02.1884
Дата смерти06.06.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1884
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Reibold Gottfried
Отец ребёнка: Reibold Johann Adam
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Reibold Martha
Отец ребёнка: Reibold Johann Adam
Рождение ребёнка
05.07.1909
Сын: Reibold Oskar
Отец ребёнка: Reibold Johann Adam
Рождение ребёнка
1911
Сын: Reibold Albert
Отец ребёнка: Reibold Johann Adam
Рождение ребёнка
1913
Сын: Reibold Ludwig
Отец ребёнка: Reibold Johann Adam
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Reibold Johann Adam
Смерть
06.06.1930
Mölln, Alemania