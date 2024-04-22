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Mülhbach Marie

Место рождения

Камбар, Евпаторийский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

05.02.1884

Дата смерти

06.06.1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

1905 г.р.
1907 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Камбар, Евпаторийский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Reibold Gottfried

Отец ребёнка: Reibold Johann Adam

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Reibold Martha

Отец ребёнка: Reibold Johann Adam

Рождение ребёнка
05.07.1909

Сын: Reibold Oskar

Отец ребёнка: Reibold Johann Adam

Рождение ребёнка
1911

Сын: Reibold Albert

Отец ребёнка: Reibold Johann Adam

Рождение ребёнка
1913

Сын: Reibold Ludwig

Отец ребёнка: Reibold Johann Adam

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Reibold Johann Adam

Смерть
06.06.1930
Mölln, Alemania
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