Щербакова Ирина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Ирина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

14.05.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1935 г.р.
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1939 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Щербаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Егорович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Егорович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Щербаков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Егорович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Егорович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Михаил Егорович

Место жительства
Неизвестно
Павлодар
Смерть
14.05.1977
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