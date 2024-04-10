Щербакова Ирина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти14.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1935
Сын: Щербаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1939
Сын: Щербаков Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1951
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павлодар
Смерть
14.05.1977