(Мифтяхетдинова) Венера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мифтяхетдинова) Венера

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.08.1954

Дата смерти

09.03.2002

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1954

Отец: Мифтяхетдинов Абдулвагап

Мать: Мифтяхетдинова Садят

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.03.2002
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