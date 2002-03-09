(Мифтяхетдинова) Венера
Место рождения
Дата рождения03.08.1954
Дата смерти09.03.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1954
Отец: Мифтяхетдинов Абдулвагап
Мать: Мифтяхетдинова Садят
Рождение ребёнка
20.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.03.2002