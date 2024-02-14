Асфандиярова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асфандиярова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Мидхат-Баки Хайретдинович

Отец ребёнка: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Назип-Баки Хайретдинович

Отец ребёнка: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Рауф Хайретдинович

Отец ребёнка: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Анвар Хайретдинович

Отец ребёнка: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Асфандиярова) Джамиля Хайретдиновна

Отец ребёнка: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Асфандиярова) Назия Хайретдиновна

Отец ребёнка: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Хамит Хайретдинович

Отец ребёнка: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович

Смерть
Неизвестно

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