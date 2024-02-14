Асфандиярова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Мидхат-Баки Хайретдинович
Отец ребёнка: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Назип-Баки Хайретдинович
Отец ребёнка: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Рауф Хайретдинович
Отец ребёнка: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Анвар Хайретдинович
Отец ребёнка: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Асфандиярова) Джамиля Хайретдиновна
Отец ребёнка: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Асфандиярова) Назия Хайретдиновна
Отец ребёнка: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Хамит Хайретдинович
Отец ребёнка: Асфандияров Хайретдин Сайфетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно