Быкова (Филиппова) Вера Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Филиппова) Вера Зотовна

Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.09.1859 ст.

Дата смерти

25.01.1920

Пол

Женский

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1818 г.р.

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

1884 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1859 ст.

Отец: Зот Филиппов

Мать: Феодора Яковлева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
21.09.1859 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1884 ст.

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
31.03.1884 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Никита Пахомов Ефимов
Бракосочетание
20.05.1884 ст.

Муж: не указан

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.05.1884 ст.

Муж: Быков Конон Ананьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
30.10.1884 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Кузьма Павлович Филиппов
Восприемник
22.04.1887 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Александра Пахомова (Ефимова) Ефимова
Восприемник
06.01.1894 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Иван Павлович Филиппов (Зотов)
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
25.01.1920
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: катар желудка | дом Быкова, квартира №2 заявитель Матвей Тарасов акт на основании удостоверения квар. старосты №213 Феропонтов
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