Быкова (Филиппова) Вера Зотовна
Место рождения
Дата рождения20.09.1859 ст.
Дата смерти25.01.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1859 ст.
Отец: Зот Филиппов
Мать: Феодора Яковлева
Крещение
21.09.1859 ст.
Рождение ребёнка
15.01.1884 ст.
Дочь: Татьяна
Восприемник
31.03.1884 ст.
Никита Пахомов Ефимов
Бракосочетание
20.05.1884 ст.
Бракосочетание
20.05.1884 ст.
Восприемник
30.10.1884 ст.
Кузьма Павлович Филиппов
Восприемник
22.04.1887 ст.
Александра Пахомова (Ефимова) Ефимова
Восприемник
06.01.1894 ст.
Иван Павлович Филиппов (Зотов)
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
25.01.1920
Причина смерти: катар желудка | дом Быкова, квартира №2 заявитель Матвей Тарасов акт на основании удостоверения квар. старосты №213 Феропонтов