/Машков/ Иван Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиДо 1869
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: /машков/ Гаврила Машков//
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: /машкова/ Аксинья (Ксения) Степанова
Смерть
До 1869
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)