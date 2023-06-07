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/Машков/ Иван Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

До 1869

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: /машков/ Гаврила Машков//

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: /машков/ Григорий Иванов

Мать ребёнка: /машкова/ Аксинья (Ксения) Степанова

Смерть
До 1869
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)
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