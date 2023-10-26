Назарей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарей

Назарей

Место рождения

Фофоново, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Фофоново, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Елисей Назареевич

Мать ребёнка: не указана

Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
ИВ 1741 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBN3-9W39?i=146&wc=MD1W-829%3A224327401%2C224327402%2C224375801&cc=1929531
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.