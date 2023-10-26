Назарей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Елисей Назареевич
Мать ребёнка: не указана
Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
ИВ 1741 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBN3-9W39?i=146&wc=MD1W-829%3A224327401%2C224327402%2C224375801&cc=1929531
Смерть
Неизвестно