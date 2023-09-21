(Шибанова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
29.01.1800 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Она была восприемницей у Тараса Егоровича Воеводина при его крещении В Рождественской церкви села.
Смерть
Неизвестно