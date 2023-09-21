(Шибанова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шибанова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Демидово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Восприемник
29.01.1800 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Она была восприемницей у Тараса Егоровича Воеводина при его крещении В Рождественской церкви села.
Смерть
Неизвестно

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