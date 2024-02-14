Манаев Гиниятулла
Место рожденияд.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манаев Нигматулла Гиниятуллович
Мать ребёнка: Феткуллина (Асфандиярова) Карима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манаев Идиятулла Гиниятуллович
Мать ребёнка: Феткуллина (Асфандиярова) Карима
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1897
Сын: Манаев Абдулла Гиниятуллович
Мать ребёнка: Феткуллина (Асфандиярова) Карима
Смерть
Неизвестно