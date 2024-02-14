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Манаев Гиниятулла

Место рождения

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Феткулла

Мать: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Самига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манаев Нигматулла Гиниятуллович

Мать ребёнка: Феткуллина (Асфандиярова) Карима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манаев Идиятулла Гиниятуллович

Мать ребёнка: Феткуллина (Асфандиярова) Карима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феткуллина (Асфандиярова) Карима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феткуллина (Асфандиярова) Карима

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1897

Сын: Манаев Абдулла Гиниятуллович

Мать ребёнка: Феткуллина (Асфандиярова) Карима

Смерть
Неизвестно

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