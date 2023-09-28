Литвинова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Литвинов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Литвинов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Литвинов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Литвинов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Литвинов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литвинов Василий
Рождение ребёнка
Около 1957
Дочь: Литвинова Валентина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно