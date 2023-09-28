Литвинова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Литвинов Василий

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Литвинов Василий

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Литвинов Василий

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Литвинов Василий

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Литвинов Василий

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Василий

Рождение ребёнка
Около 1957

Дочь: Литвинова Валентина

Отец ребёнка: не указан

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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