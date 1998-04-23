Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1998

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1998

Отец: Юрий

Мать: Мария Юрьевна

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