Колосов Афанасий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.2000
Сын: Колосов Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Колосова Марианна Николаевна
Рождение ребёнка
04.03.2005
Дочь: Колосова Милена Афанасьевна
Мать ребёнка: Колосова Марианна Николаевна
Рождение ребёнка
06.06.2014
Дочь: Колосова Селена Афанасьевна
Мать ребёнка: Колосова Марианна Николаевна
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно