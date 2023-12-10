Колосов Афанасий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Афанасий Афанасьевич

Колосов Афанасий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.2000

Сын: Колосов Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Колосова Марианна Николаевна

Рождение ребёнка
04.03.2005

Дочь: Колосова Милена Афанасьевна

Мать ребёнка: Колосова Марианна Николаевна

Рождение ребёнка
06.06.2014

Дочь: Колосова Селена Афанасьевна

Мать ребёнка: Колосова Марианна Николаевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Марианна Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close