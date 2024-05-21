Лоскутова Евдокия (Авдотья) Федотовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
В ИВ 1783 года - 23 года. ЦГАКО 237-71-834, л. 953. Кичминская церковь, (Плишкино) В ИВ 1790 года - 30 лет. ЦГАКО 237-71-845, № 191(717) Кичминская церковь, (Плишкино). В РС 1795 года - 35 лет.(22 в п... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1780
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Лоскутов Тимофей Исаакович
Отец ребёнка: Лоскутов Исаак Саввин
В ИВ 1783 года - 3 года. ЦГАКО 237-71-834, л. 953. Кичминская церковь, (Плишкино) В ИВ 1790 года - 6 лет. ЦГАКО 237-71-845, № 191(717) Кичминская церковь, (Плишкино). В РС 1795 года - 13 лет.(2 дней в... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Лоскутов Ефим (Ефрем) Исааков
Отец ребёнка: Лоскутов Исаак Саввин
В ИВ 1790 года - 5 лет. ЦГАКО 237-71-845, № 191(717) Кичминская церковь, (Плишкино). В РС 1795 года - 12 лет. ЦГАКО 176-2-15а, л. 469 об. (Плишкино) В РС 1811 года сентябрь - 28 лет. ГАКО ф. 176, оп. ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Лоскутов Гаврило Исаакович
Отец ребёнка: Лоскутов Исаак Саввин
В ИВ 1790 года - 4 года. ЦГАКО 237-71-845, № 191(717) Кичминская церковь, (Плишкино).
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Лоскутов Исаак Саввин
В РС 1795 года - 8 лет. ЦГАКО 176-2-15а, л. 469 об. (Плишкино) В РС 1811 года сентябрь - 24 года. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 359, л.12
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Лоскутов Исаак Саввин
В РС 1795 года - 5 лет.( ЦГАКО 176-2-15а, л. 469 об. (Плишкино) В РС 1811 года сентябрь - 21 год. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 350. лл. 12
Смерть
Неизвестно