Лоскутова Евдокия (Авдотья) Федотовна Около 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лоскутова Евдокия (Авдотья) Федотовна

Место рождения

Немда, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Немда, Уржумский муниципальный район, Кировская область
В ИВ 1783 года - 23 года. ЦГАКО 237-71-834, л. 953. Кичминская церковь, (Плишкино) В ИВ 1790 года - 30 лет. ЦГАКО 237-71-845, № 191(717) Кичминская церковь, (Плишкино). В РС 1795 года - 35 лет.(22 в п... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1780

Муж: Лоскутов Исаак Саввин

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Лоскутов Тимофей Исаакович

Отец ребёнка: Лоскутов Исаак Саввин

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
В ИВ 1783 года - 3 года. ЦГАКО 237-71-834, л. 953. Кичминская церковь, (Плишкино) В ИВ 1790 года - 6 лет. ЦГАКО 237-71-845, № 191(717) Кичминская церковь, (Плишкино). В РС 1795 года - 13 лет.(2 дней в... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Лоскутов Ефим (Ефрем) Исааков

Отец ребёнка: Лоскутов Исаак Саввин

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
В ИВ 1790 года - 5 лет. ЦГАКО 237-71-845, № 191(717) Кичминская церковь, (Плишкино). В РС 1795 года - 12 лет. ЦГАКО 176-2-15а, л. 469 об. (Плишкино) В РС 1811 года сентябрь - 28 лет. ГАКО ф. 176, оп. ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Лоскутов Гаврило Исаакович

Отец ребёнка: Лоскутов Исаак Саввин

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
В ИВ 1790 года - 4 года. ЦГАКО 237-71-845, № 191(717) Кичминская церковь, (Плишкино).
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Лоскутов Алексей Исааков

Отец ребёнка: Лоскутов Исаак Саввин

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1795 года - 8 лет. ЦГАКО 176-2-15а, л. 469 об. (Плишкино) В РС 1811 года сентябрь - 24 года. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 359, л.12
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Лоскутов Алексей Исааков

Отец ребёнка: Лоскутов Исаак Саввин

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1795 года - 5 лет.( ЦГАКО 176-2-15а, л. 469 об. (Плишкино) В РС 1811 года сентябрь - 21 год. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 350. лл. 12
Смерть
Неизвестно

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