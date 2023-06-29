Хрицку (Галинская) Людмила Харалампьевна
Место рожденияРеспублика Молдова, Кобыльня
Дата рождения04.02.1970
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1970
Отец: Хрицку Харалампий
Мать: Галинская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хрицку Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
21.07.1992
Дочь: Хрицку Аня Григорьевна
Отец ребёнка: Хрицку Григорий Георгиевич