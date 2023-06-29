Хрицку (Галинская) Людмила Харалампьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрицку (Галинская) Людмила Харалампьевна

Место рождения

Республика Молдова, Кобыльня

Дата рождения

04.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1970

Отец: Хрицку Харалампий

Мать: Галинская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрицку Григорий Георгиевич

Развод
Неизвестно

Муж: Хрицку Григорий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишневский Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
05.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хрицку Григорий Георгиевич

Рождение ребёнка
21.07.1992

Дочь: Хрицку Аня Григорьевна

Отец ребёнка: Хрицку Григорий Георгиевич

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