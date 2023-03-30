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Матвеев Александр Андреевич
Матвеев Александр Андреевич
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
30.03.2023
Пол
Мужской
Отец
Матвеев Андрей Матвеевич
1985 г.р.
Мать
Матвеева (Анненко) Надежда Викторовна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2023
Отец:
Матвеев Андрей Матвеевич
Мать:
Матвеева Надежда Викторовна
Москва
, город федерального значения Москва
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