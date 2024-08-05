Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Афанасий Лаврентьевич
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Степанида Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Фёдор Симеонович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Смерть
Неизвестно