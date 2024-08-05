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Марфа Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Афанасий Лаврентьевич

Мать: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Иванович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Фёдор Симеонович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Смерть
Неизвестно

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