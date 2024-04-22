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Кокорина Анна Калинина

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кокорин Калина Алексеев

Мать: Кокорина Надежда Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 448
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 642
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 165
Смерть
Неизвестно
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