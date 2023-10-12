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Горбунов Юрий

Место рождения

Брянская область, г. Почеп

Дата рождения

1972

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянская область, г. Почеп
Рождение ребёнка
1994

Дочь: Горбунова Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Горбунова Оксана Владимировна

Брянская область, г. Почеп
Рождение ребёнка
1999

Сын: Горбунов Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Горбунова Оксана Владимировна

Брянская область, г. Почеп
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Оксана Владимировна

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