Горбунов Юрий
Место рожденияБрянская область, г. Почеп
Дата рождения1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Горбунова Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Горбунова Оксана Владимировна
Брянская область, г. Почеп
Рождение ребёнка
1999
Сын: Горбунов Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: Горбунова Оксана Владимировна
Брянская область, г. Почеп
Бракосочетание
Неизвестно