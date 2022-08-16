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Долгих Егор Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Долгих Гавриил

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Долгих) Адвотья Абрамовна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Долгих (Долгих) Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: (Долгих) Адвотья Абрамовна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Долгих Александр Егорович

Мать ребёнка: (Долгих) Адвотья Абрамовна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Долгих (Долгих) Анна Егоровна

Мать ребёнка: (Долгих) Адвотья Абрамовна

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