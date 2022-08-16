Долгих Егор Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Долгих Гавриил
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Долгих (Долгих) Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: (Долгих) Адвотья Абрамовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Долгих Александр Егорович
Мать ребёнка: (Долгих) Адвотья Абрамовна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Долгих (Долгих) Анна Егоровна
Мать ребёнка: (Долгих) Адвотья Абрамовна