Вьялкин Корнилий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьялкин Корнилий Герасимович

Вьялкин Корнилий Герасимович

Место рождения

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Вьялкин Герасим Иванович

Мать: не указана

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Вьялкин Федор Корнилович

Мать ребёнка: Вьялкина Елена Прокопьевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Вьялкин Иван Корнилович

Мать ребёнка: Вьялкина Елена Прокопьевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Вьялкин Дмитрий Корнилович

Мать ребёнка: Вьялкина Елена Прокопьевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.07.1871

Дочь: Евдокия Корнильевна

Мать ребёнка: Вьялкина Елена Прокопьевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Корниловна

Мать ребёнка: Вьялкина Елена Прокопьевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Елена Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close