Вьялкин Корнилий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Вьялкин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Вьялкина Елена Прокопьевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Вьялкина Елена Прокопьевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Вьялкин Дмитрий Корнилович
Мать ребёнка: Вьялкина Елена Прокопьевна
Рождение ребёнка
13.07.1871
Дочь: Евдокия Корнильевна
Мать ребёнка: Вьялкина Елена Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Корниловна
Мать ребёнка: Вьялкина Елена Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно