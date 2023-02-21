Мачалова (Владимирова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачалова (Владимирова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1946

Отец: не указан

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1969

Сын: Мачалов Андрей Витальевич

Отец ребёнка: Мачалов Виталий Федорович

Рождение ребёнка
15.10.1982

Дочь: Мачалова Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Мачалов Виталий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачалов Виталий Федорович

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