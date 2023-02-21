Мачалова (Владимирова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1946
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1969
Сын: Мачалов Андрей Витальевич
Отец ребёнка: Мачалов Виталий Федорович
Рождение ребёнка
15.10.1982
Дочь: Мачалова Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Мачалов Виталий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно