Бикбулатов Халилуллин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Бикбулатов Халиулла Абдулкаюмов
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Бикбулатов ?
Мать ребёнка: Бикбулатова ?
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: ?
Мать ребёнка: Бикбулатова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бикбулатова ?
Смерть
Неизвестно