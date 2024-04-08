Бикбулатов Халилуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикбулатов Халилуллин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1887 г.р.

Дети

Около 1906 г.р.
Около 1911 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Бикбулатов Халиулла Абдулкаюмов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Бикбулатов ?

Мать ребёнка: Бикбулатова ?

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: ?

Мать ребёнка: Бикбулатова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикбулатова ?

Смерть
Неизвестно
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