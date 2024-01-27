Цыхмистренко Виктор Васильевич
Место рожденияРоссия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Дата рождения29.01.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1947
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
15.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
29.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
11.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
19.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
28.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий