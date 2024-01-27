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Цыхмистренко Виктор Васильевич

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Место рождения

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий

Дата рождения

29.01.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1947

Отец: Цыхмистренко Василий Климентьевич

Мать: Евдокия Тимофеевна

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
15.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
29.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
11.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
19.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
28.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
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