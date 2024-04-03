Дегтярёв Дмитрий Кирсанович 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дегтярёв Дмитрий Кирсанович

Место рождения

д.Чаплыгино, Курский район, Курская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Дегтярёв Кирсан Антонович

Мать: Дегтярёва Фёкла Тимофеевна

д.Чаплыгино, Курский район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
д. Чаплыгино
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1895

Жена: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Дегтярев Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
08.03.1897

Дочь: Золотых (Дегтярёва) Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
19.12.1899

Сын: Дегтярёв Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Терехова (Дегтярёва) Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
05.07.1904

Дочь: Хмелевская (Дегтярёва) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
26.11.1906

Сын: Дегтярёв Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дегтярёв Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
12.07.1911

Сын: Дегтярёв Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна

д.Чаплыгино, Курский район, Курская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Волобуева (Дегтярёв) Наталья

Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
08.08.1915

Сын: Дегтярёв Владимир

Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна

Смерть
1933
Тульская область, Богородицкий район, ст.Товарково, д.Левинка

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