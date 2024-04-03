Дегтярёв Дмитрий Кирсанович
Место рожденияд.Чаплыгино, Курский район, Курская область
Дата рождения1876
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
д.Чаплыгино, Курский район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
д. Чаплыгино
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
1896
Сын: Дегтярев Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна
Рождение ребёнка
08.03.1897
Рождение ребёнка
19.12.1899
Сын: Дегтярёв Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Терехова (Дегтярёва) Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна
Рождение ребёнка
05.07.1904
Рождение ребёнка
26.11.1906
Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дегтярёв Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна
Рождение ребёнка
12.07.1911
Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна
д.Чаплыгино, Курский район, Курская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Волобуева (Дегтярёв) Наталья
Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна
Рождение ребёнка
08.08.1915
Сын: Дегтярёв Владимир
Мать ребёнка: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна
Смерть
1933
Тульская область, Богородицкий район, ст.Товарково, д.Левинка