Халев Павел Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Халев Павел

Место рождения

д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1893

Дочь: (Халев) Параскева

Мать ребёнка: Халева (Ведяпина) Марфа Степановна

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
16.04.1895

Дочь: Бурченко (Халева) Елена

Мать ребёнка: Халева (Ведяпина) Марфа Степановна

д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Родина предков по отцу
Рождение ребёнка
01.06.1898

Дочь: (Павлова) Акилина

Мать ребёнка: Халева (Ведяпина) Марфа Степановна

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
04.08.1899

Дочь: Нефёдова (Халева) Наталья

Мать ребёнка: Халева (Ведяпина) Марфа Степановна

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
14.01.1905

Дочь: Свинцова (Халева) Татьяна

Мать ребёнка: Халева (Ведяпина) Марфа Степановна

д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Родина предков по отцу
Смерть
Неизвестно

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