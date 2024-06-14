Халев Павел
Место рожденияд. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1893
Дочь: (Халев) Параскева
Мать ребёнка: Халева (Ведяпина) Марфа Степановна
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
16.04.1895
Дочь: Бурченко (Халева) Елена
Мать ребёнка: Халева (Ведяпина) Марфа Степановна
д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Родина предков по отцу
Рождение ребёнка
01.06.1898
Дочь: (Павлова) Акилина
Мать ребёнка: Халева (Ведяпина) Марфа Степановна
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
04.08.1899
Дочь: Нефёдова (Халева) Наталья
Мать ребёнка: Халева (Ведяпина) Марфа Степановна
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
14.01.1905
Дочь: Свинцова (Халева) Татьяна
Мать ребёнка: Халева (Ведяпина) Марфа Степановна
д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Родина предков по отцу
Смерть
Неизвестно