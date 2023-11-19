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Ковалов Василий Степанович

Место рождения

республика Молдавия, Комратский район,с.Кирсово

Дата рождения

03.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1930

Отец: Ковалов Степан Эммануилович

Мать: Ковалова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Александра Степановна

Рождение ребёнка
21.10.1959

Сын: Ковалов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Попова Александра Степановна

Рождение ребёнка
28.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Александра Степановна

Смерть
Неизвестно

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