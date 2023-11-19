Ковалов Василий Степанович
Место рожденияреспублика Молдавия, Комратский район,с.Кирсово
Дата рождения03.02.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1959
Сын: Ковалов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Попова Александра Степановна
Рождение ребёнка
28.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Александра Степановна
Смерть
Неизвестно