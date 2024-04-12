Хмелева Матрона Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Потримай Александра Ивановна
Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович
Рождение ребёнка
01.04.1879
Сын: Хмелев Ефим Иванович
Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович
Рождение ребёнка
?.04.1879
Дочь: Нионила Ивановна
Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович
Рождение ребёнка
14.08.1880
Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович
Рождение ребёнка
?.10.1882
Сын: Хмелев Иван Иванович
Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович
Рождение ребёнка
?.06.1886
Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович
Рождение ребёнка
09.09.1888
Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Хмелев Иван Наумович
Смерть
Неизвестно