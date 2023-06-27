Семёнова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.?
Сын: Семёнов Михаил Леонидович
Отец ребёнка: Семёнов Леонид Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1985
Дочь: Гусева (Семёнова) Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Семёнов Леонид Степанович