Семёнова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.?

Сын: Семёнов Михаил Леонидович

Отец ребёнка: Семёнов Леонид Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Леонид Степанович

Рождение ребёнка
23.07.1985

Дочь: Гусева (Семёнова) Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Семёнов Леонид Степанович

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