Вшивцева Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Вшивцев Миней Анисимович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Вшивцев Миней Анисимович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Вшивцев Константин Минеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Миней Анисимович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Марина Минеева
Отец ребёнка: Вшивцев Миней Анисимович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Васса Минеева
Отец ребёнка: Вшивцев Миней Анисимович
Смерть
1784