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Вшивцева Ирина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Миней Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Вшивцев Алексей Минеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Миней Анисимович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Вшивцев Трофим Минеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Миней Анисимович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Константин Минеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Миней Анисимович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Марина Минеева

Отец ребёнка: Вшивцев Миней Анисимович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Васса Минеева

Отец ребёнка: Вшивцев Миней Анисимович

Смерть
1784

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