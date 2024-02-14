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Ивонина Алина Николаевна
Ивонина Алина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.1979
Пол
Женский
Отец
Ивонин Николай Брониславович
1959 г.р.
Мать
Ивонина (Крылова) Татьяна Борисовна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
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ТИ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1979
Отец:
Ивонин Николай Брониславович
Мать:
Ивонина Татьяна Борисовна
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