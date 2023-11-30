Тимакова Марина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимакова Марина Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2004 г.р.

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимаков Владислав Борисович

Рождение ребёнка
26.07.2004

Дочь: Тимакова Мария Владиславовна

Отец ребёнка: Тимаков Владислав Борисович

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