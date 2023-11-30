Тимакова Марина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимаков Владислав Борисович
Рождение ребёнка
26.07.2004
Дочь: Тимакова Мария Владиславовна
Отец ребёнка: Тимаков Владислав Борисович