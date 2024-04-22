Иван Игнатьев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Игнатий Трофимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
04.10.1824 ст.
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Авдотья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Прасковья Дементьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Агафья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Прасковья Дементьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1849