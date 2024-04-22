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Иван Игнатьев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Игнатий Трофимов (Ич)

Мать: Катерина Прокопиева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
04.10.1824 ст.

Жена: Прасковья Дементьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Авдотья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Дементьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Агафья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Дементьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1849
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