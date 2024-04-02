Мамулин Василий Иванович
Место рождениядеревня Пидьма Вогнемской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Дата рожденияОколо 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
деревня Пидьма Вогнемской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Мамулин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Мамулина Мария Алексеевна
Бракосочетание
До 1922
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мамулин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Мамулина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1928
Мать ребёнка: Мамулина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамулина Мария Алексеевна
деревня Пидьма Кирилловского района Вологодской области (была затоплена)
Рождение ребёнка
Около 1934
Мать ребёнка: Мамулина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Мамулина Нина Васильевна
Мать ребёнка: Мамулина Мария Алексеевна
Пропал без вести (военное)
Между 1942 и 1943