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Мамулин Василий Иванович

Место рождения

деревня Пидьма Вогнемской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии

Дата рождения

Около 1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1896 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Пидьма Вогнемской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Мамулин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Мамулина Мария Алексеевна

Бракосочетание
До 1922

Жена: Мамулина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Мамулин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Мамулина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Мамулин Олег Васильевич

Мать ребёнка: Мамулина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамулина Мария Алексеевна

деревня Пидьма Кирилловского района Вологодской области (была затоплена)
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Мамулин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Мамулина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Мамулина Нина Васильевна

Мать ребёнка: Мамулина Мария Алексеевна

Пропал без вести (военное)
Между 1942 и 1943
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